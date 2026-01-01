Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies Salle Courbet Espace Ménétrier Valdahon
Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies Salle Courbet Espace Ménétrier Valdahon mercredi 21 janvier 2026.
Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies
Salle Courbet Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 20:00:00
fin : 2026-01-21 22:30:00
Date(s) :
2026-01-21
Dans le cadre du cycle de conférences Sauvons nos pollinisateurs abeilles et autres pollinisateurs sauvages
Nous vous invitons à la première conférence
Biodiversité, paysages comtois et rôle des haies
le mercredi 21 janvier à 20 h à Valdahon,
à la salle Courbet, Espace Ménétrier,
avec Pascal BERION géographe à l’université de FC .
Salle Courbet Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies
L’événement Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies Valdahon a été mis à jour le 2026-01-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS