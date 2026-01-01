Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies Salle Courbet Espace Ménétrier Valdahon

Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies

Salle Courbet Espace Ménétrier 16 Rue de l'Église Valdahon Doubs

Gratuit

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21 22:30:00

2026-01-21

Dans le cadre du cycle de conférences Sauvons nos pollinisateurs abeilles et autres pollinisateurs sauvages

Nous vous invitons à la première conférence

Biodiversité, paysages comtois et rôle des haies

le mercredi 21 janvier à 20 h à Valdahon,

à la salle Courbet, Espace Ménétrier,

avec Pascal BERION géographe à l’université de FC .

Salle Courbet Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

