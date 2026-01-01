Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies Salle Courbet Espace Ménétrier Valdahon

Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies Salle Courbet Espace Ménétrier Valdahon mercredi 21 janvier 2026.

Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies

Salle Courbet Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 20:00:00
fin : 2026-01-21 22:30:00

Date(s) :
2026-01-21

Dans le cadre du cycle de conférences Sauvons nos pollinisateurs abeilles et autres pollinisateurs sauvages

Nous vous invitons à la première conférence

Biodiversité, paysages comtois et rôle des haies
le mercredi 21 janvier à 20 h à Valdahon,
à la salle Courbet, Espace Ménétrier,
avec Pascal BERION géographe à l’université de FC   .

Salle Courbet Espace Ménétrier 16 Rue de l’Église Valdahon 25800 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies

L’événement Conférence Biodiversité, paysages comtois et haies Valdahon a été mis à jour le 2026-01-16 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS