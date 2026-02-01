Conférence Biplans et aérostiers de la Grande Guerre Hôtel de Ville Baccarat

Conférence Biplans et aérostiers de la Grande Guerre

Bien qu’ils soient rarement mentionnés dans l’histoire de l’aviation, les cerfs-volants, premiers objets volants plus lourds que l’air conçus par l’homme, ont largement inspiré les premiers biplans et accompagné les aérostiers au début de la Grande Guerre. Jean-Paul Arnould , président du club EST-AIR Club de Villers-lès-Nancy, vous plongera dans l’histoire fascinante de ces pionniers du ciel et de leur rêve un peu fou de conquérir les airs. Entrée libre.Tout public

English:

Although rarely mentioned in the history of aviation, kites the first heavier-than-air flying objects conceived by man largely inspired the first biplanes and accompanied the balloonists at the start of the Great War. Jean-Paul Arnould, President of the EST-AIR Club in Villers-lès-Nancy, will take you into the fascinating history of these pioneers of the skies and their crazy dream of conquering the skies. Free admission.

