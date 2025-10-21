Conférence : Blanche-Couronne, 900 ans d’histoire d’une abbaye devenue château Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Conférence : Blanche-Couronne, 900 ans d’histoire d’une abbaye devenue château Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Avec Jacques Dalibert, ancien maire de La Chapelle-Launay, Jean-Yves Langlois, archéologue (INRAP Le Mans) et Philippe Levasseur, chargé de mission Blanche-Couronne à Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.Située à La Chapelle-Launay, au cœur de l’estuaire de la Loire, l’abbaye médiévale Notre Dame de Blanche-Couronne a connu de multiples destinées. Tour à tour abbaye, maison de maître, résidence d’artistes et même asile d’aliénés, Blanche-Couronne est, en Loire-Atlantique, un des seuls ensembles monastiques du XIIe siècle à nous être parvenu complet. Classé monument historique, il a intégré depuis 2020 les sites protégés et gérés par l’opérateur Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.En partenariat avec la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique. Infos et contact : 02 40 73 25 79, info@societe-historique-nantes.fr, www.societe-historique-nantes.fr.Durée : 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 40 73 25 79 https://archives.loire-atlantique.fr/44/blanche-couronne-900-ans-d-histoire-d-une-abbaye-devenue-chateau/INFOLOC-8618565?dateIndex=0