Conférence : Blanche Hoschedé-Monet, l’esprit impressionniste Mairie du 10e arrondissement PARIS
Conférence : Blanche Hoschedé-Monet, l’esprit impressionniste Mairie du 10e arrondissement PARIS mercredi 12 novembre 2025.
Blanche Hoschedé, née le 12 novembre 1865 dans le 10e, rue
des Petites-Écuries, est le deuxième enfant d’Alice et Ernest Hoschedé, un
négociant en tissus qui s’était constitué une importante collection de
peintures, notamment impressionnistes. Hélas, il fait faillite et tout
s’écroule, jusqu’à son couple même. Alice va partager sa vie avec Claude Monet,
devenu veuf, et chef d’une famille recomposée installée à Giverny.
Douée d’une grande sensibilité, Blanche s’adonne à la peinture vers l’âge
de vingt ans et devient la complice privilégiée du peintre. En 1897, elle
épouse son fils aîné Jean, disparu début 1914, puis s’installe auprès de son
beau-père, lui-même à nouveau veuf depuis 1911. À la mort de Monet, Blanche
Hoschedé-Monet reste la gardienne de la propriété de Giverny où elle développe
son œuvre. Décédée à Nice en décembre 1947, elle a été enterrée à Giverny dans
le caveau familial.
Cette conférence, organisée par la Mairie du 10e avec le concours de l’association Histoire et Vies du 10e, sera animée par l’historien
et critique d’art Philippe Piguet. Commissaire général de Normandie Impressionniste 2020
& 2024, il est l’auteur de nombreux textes consacrés à des artistes aussi
divers que Monet, César, Villeglé, Raynaud, Venet, Basquiat, Garouste ou
Penone. Auteur et réalisateur de films, il mène par ailleurs une importante
activité de conférences. Son champ d’étude porte tout à la fois sur la période
impressionniste – en particulier Claude Monet, dont il est le
bel-arrière-petit-fils – et sur l’art contemporain depuis les années 1950.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Cette conférence est organisée dans le cadre de DIXIT, le cycle de rencontres du 10e autour de l’art et de l’histoire.
Le mercredi 12 novembre 2025
de 18h45 à 20h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS
+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris