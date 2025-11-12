Conférence : Blanche Hoschedé-Monet, l’esprit impressionniste Mairie du 10e arrondissement PARIS

Conférence : Blanche Hoschedé-Monet, l’esprit impressionniste Mairie du 10e arrondissement PARIS mercredi 12 novembre 2025.

Blanche Hoschedé, née le 12 novembre 1865 dans le 10e, rue

des Petites-Écuries, est le deuxième enfant d’Alice et Ernest Hoschedé, un

négociant en tissus qui s’était constitué une importante collection de

peintures, notamment impressionnistes. Hélas, il fait faillite et tout

s’écroule, jusqu’à son couple même. Alice va partager sa vie avec Claude Monet,

devenu veuf, et chef d’une famille recomposée installée à Giverny.

Douée d’une grande sensibilité, Blanche s’adonne à la peinture vers l’âge

de vingt ans et devient la complice privilégiée du peintre. En 1897, elle

épouse son fils aîné Jean, disparu début 1914, puis s’installe auprès de son

beau-père, lui-même à nouveau veuf depuis 1911. À la mort de Monet, Blanche

Hoschedé-Monet reste la gardienne de la propriété de Giverny où elle développe

son œuvre. Décédée à Nice en décembre 1947, elle a été enterrée à Giverny dans

le caveau familial.

Cette conférence, organisée par la Mairie du 10e avec le concours de l’association Histoire et Vies du 10e, sera animée par l’historien

et critique d’art Philippe Piguet. Commissaire général de Normandie Impressionniste 2020

& 2024, il est l’auteur de nombreux textes consacrés à des artistes aussi

divers que Monet, César, Villeglé, Raynaud, Venet, Basquiat, Garouste ou

Penone. Auteur et réalisateur de films, il mène par ailleurs une importante

activité de conférences. Son champ d’étude porte tout à la fois sur la période

impressionniste – en particulier Claude Monet, dont il est le

bel-arrière-petit-fils – et sur l’art contemporain depuis les années 1950.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Cette conférence est organisée dans le cadre de DIXIT, le cycle de rencontres du 10e autour de l’art et de l’histoire.

Le mercredi 12 novembre 2025

de 18h45 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris