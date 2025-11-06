Conférence: Blendine Lechauve De Loire en Seine Gien

Place Jean Jaurès Gien Loiret

Début : 2025-11-06 14:15:00

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Conférence De Loire en Seine par Blandine Lechauve, jeudi 6 novembre

Le jeudi 6 novembre à 14h15, une conférence intitulée De Loire en Seine sera donnée par Blandine Lechauve, du musée des Deux Marines et du Pont-Canal à Briare, en salle 401 du centre Anne de Beaujeu.

Elle portera sur les liens historiques et culturels entre la Loire et la Seine. .

Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr

English :

Conference From the Loire to the Seine by Blandine Lechauve, Thursday, November 6

German :

Vortrag De Loire en Seine von Blandine Lechauve, Donnerstag, 6. November

Italiano :

Conferenza Dalla Loira alla Senna di Blandine Lechauve, giovedì 6 novembre

Espanol :

Conferencia Del Loira al Sena de Blandine Lechauve, jueves 6 de noviembre

