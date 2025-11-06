Conférence: Blendine Lechauve De Loire en Seine Gien
Conférence: Blendine Lechauve De Loire en Seine Gien jeudi 6 novembre 2025.
Conférence: Blendine Lechauve De Loire en Seine
Place Jean Jaurès Gien Loiret
Début : 2025-11-06 14:15:00
Conférence De Loire en Seine par Blandine Lechauve, jeudi 6 novembre
Le jeudi 6 novembre à 14h15, une conférence intitulée De Loire en Seine sera donnée par Blandine Lechauve, du musée des Deux Marines et du Pont-Canal à Briare, en salle 401 du centre Anne de Beaujeu.
Elle portera sur les liens historiques et culturels entre la Loire et la Seine. .
Place Jean Jaurès Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 36 75 utl.gien@orange.fr
English :
Conference From the Loire to the Seine by Blandine Lechauve, Thursday, November 6
German :
Vortrag De Loire en Seine von Blandine Lechauve, Donnerstag, 6. November
Italiano :
Conferenza Dalla Loira alla Senna di Blandine Lechauve, giovedì 6 novembre
Espanol :
Conferencia Del Loira al Sena de Blandine Lechauve, jueves 6 de noviembre
