Conférence Bleu histoire et symbolique d’une couleur par Michel Pastoureu, Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André

Conférence Bleu histoire et symbolique d’une couleur par Michel Pastoureu

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 19:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Conférence animée par Michel Pastoureau, historien médiéviste spécialiste de la symbolique et de l’histoire culturelle des couleurs, des emblèmes, de l’héraldique et de l’histoire culturelle des animaux.

Si le bleu est la couleur préférée des Européens aujourd’hui, il n’a pas toujours été plébiscité. Michel Pastoureau revient sur la longue histoire du bleu dans les sociétés européennes, depuis les pratiques sociales jusqu’au monde des symboles.

L’histoire de la couleur bleue dans les sociétés européennes est celle d’un complet renversement. Pour les Grecs et les Romains, cette couleur compte peu ; elle est même désagréable à l’oeil. Or, aujourd’hui, partout en Europe, le bleu est de très loin la couleur préférée, devant le vert et le rouge.

Cette conférence abordera l’histoire de ce renversement, les pratiques sociales de la couleur et sa place dans la création littéraire et artistique, depuis les sociétés antiques et médiévales jusqu’à l’époque moderne.

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne

