Conférence « Bleu profond, l’océan révélé » avec Jean de Loisy Deauville 28 juin 2025 16:00

Calvados

Conférence « Bleu profond, l’océan révélé » avec Jean de Loisy Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-06-28 17:30:00

Date(s) :

2025-06-28

Milieu par essence contraire à la nature de l’homme, la mer fascine et interpelle par son horizon sans fin et ses profondeurs inconnues. Ainsi, mers et océans ont toujours été une source d’inspiration pour les artistes à travers les siècles. L’évolution de la connaissance scientifique n’en épuise jamais la complexité ni l’ampleur, mais produit au contraire un dialogue permanent entre science et art.

L’exposition Bleu Profond, l’océan révélé retrace cette exaltation qui, depuis le XVIIIe siècle, saisit artistes et scientifiques face aux révélations sous-marines. Explorations et plongées, rendues possibles par les progrès techniques et l’audace des chercheurs, ont donné accès à des beautés insoupçonnées, à de nouvelles formes de vie et à une meilleure compréhension du monde marin — de Jules Verne à Jean-Yves Cousteau, de Victor Hugo à Odilon Redon, jusqu’aux artistes contemporains. Mettre en regard les explorations scientifiques, récits historiques et légendes tout comme la biodiversité marine et les enjeux écologiques actuels permettent une lecture renouvelée du rapport de l’homme à la mer.

« Bleu profond, l’océan révélé » Exposition réalisée avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay et avec la participation du Musée océanographique de Monaco.

Milieu par essence contraire à la nature de l’homme, la mer fascine et interpelle par son horizon sans fin et ses profondeurs inconnues. Ainsi, mers et océans ont toujours été une source d’inspiration pour les artistes à travers les siècles. L’évolution de la connaissance scientifique n’en épuise jamais la complexité ni l’ampleur, mais produit au contraire un dialogue permanent entre science et art.

L’exposition Bleu Profond, l’océan révélé retrace cette exaltation qui, depuis le XVIIIe siècle, saisit artistes et scientifiques face aux révélations sous-marines. Explorations et plongées, rendues possibles par les progrès techniques et l’audace des chercheurs, ont donné accès à des beautés insoupçonnées, à de nouvelles formes de vie et à une meilleure compréhension du monde marin — de Jules Verne à Jean-Yves Cousteau, de Victor Hugo à Odilon Redon, jusqu’aux artistes contemporains. Mettre en regard les explorations scientifiques, récits historiques et légendes tout comme la biodiversité marine et les enjeux écologiques actuels permettent une lecture renouvelée du rapport de l’homme à la mer.

« Bleu profond, l’océan révélé » Exposition réalisée avec le concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, avec le soutien exceptionnel du musée d’Orsay et avec la participation du Musée océanographique de Monaco. .

Les Franciscaines Deauville

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 40

English : Conférence « Bleu profond, l’océan révélé » avec Jean de Loisy

An environment that is essentially contrary to man?s nature, the sea fascinates and challenges us with its endless horizons and unknown depths. Seas and oceans have always been a source of inspiration for artists down the centuries. The evolution of scientific knowledge never exhausts its complexity or scope, but rather produces an ongoing dialogue between science and art.

The exhibition Bleu Profond, l?océan révélé (Deep Blue, the Ocean Revealed) retraces the exaltation that has gripped artists and scientists alike since the 18th century, when faced with underwater revelations. Explorations and dives, made possible by technical progress and the audacity of researchers, gave access to unsuspected beauty, new forms of life and a better understanding of the marine world? from Jules Verne to Jean-Yves Cousteau, from Victor Hugo to Odilon Redon, right up to contemporary artists. Comparing scientific explorations, historical accounts and legends, as well as marine biodiversity and current ecological issues, provides a fresh perspective on man?s relationship with the sea.

« Deep blue, the ocean revealed »: An exhibition produced with the exceptional support of the Bibliothèque nationale de France, the Musée d’Orsay and the Oceanographic Museum of Monaco.

German : Conférence « Bleu profond, l’océan révélé » avec Jean de Loisy

Das Meer ist ein Medium, das der Natur des Menschen zuwiderläuft. Es fasziniert und fordert mit seinem endlosen Horizont und seinen unbekannten Tiefen heraus. Die Meere und Ozeane waren schon immer eine Quelle der Inspiration für Künstler über die Jahrhunderte hinweg. Die Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse erschöpft niemals die Komplexität und das Ausmaß, sondern führt vielmehr zu einem ständigen Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst.

Die Ausstellung Bleu Defond, l’océan révélé zeichnet die Begeisterung nach, die seit dem 18. Jahrhundert Künstler und Wissenschaftler angesichts der Enthüllungen unter Wasser ergriffen hat. Entdeckungen und Tauchgänge, die durch den technischen Fortschritt und die Kühnheit der Forscher ermöglicht wurden, haben den Zugang zu ungeahnten Schönheiten, neuen Lebensformen und einem besseren Verständnis der Meereswelt ermöglicht… von Jules Verne bis Jean-Yves Cousteau, von Victor Hugo bis Odilon Redon und bis zu zeitgenössischen Künstlern. Die Gegenüberstellung von wissenschaftlichen Entdeckungen, historischen Erzählungen und Legenden sowie der marinen Biodiversität und den aktuellen ökologischen Herausforderungen ermöglicht eine neue Interpretation der Beziehung des Menschen zum Meer.

« Tiefblau, der enthüllte Ozean » Die Ausstellung wurde mit der außergewöhnlichen Unterstützung der Bibliothèque nationale de France, mit der außergewöhnlichen Unterstützung des Musée d’Orsay und mit der Teilnahme des Musée océanographique de Monaco realisiert.

Italiano :

Ambiente essenzialmente contrario alla natura dell’uomo, il mare ci affascina e ci sfida con i suoi orizzonti infiniti e le sue profondità sconosciute. Mari e oceani sono sempre stati fonte di ispirazione per gli artisti nel corso dei secoli. Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche non ha mai esaurito la complessità e la portata del soggetto, ma al contrario ha prodotto un dialogo continuo tra scienza e arte.

La mostra Bleu Profond, l’océan révélé (Blu profondo: l’oceano rivelato) ripercorre l’emozione che fin dal XVIII secolo ha attanagliato artisti e scienziati di fronte alle rivelazioni del mondo sottomarino. Esplorazioni e immersioni, rese possibili dal progresso tecnico e dall’audacia dei ricercatori, hanno dato accesso a bellezze insospettabili, a nuove forme di vita e a una migliore comprensione del mondo marino, da Jules Verne a Jean-Yves Cousteau, da Victor Hugo a Odilon Redon, fino agli artisti contemporanei. Confrontando le esplorazioni scientifiche, i racconti storici e le leggende, la biodiversità marina e le attuali problematiche ecologiche, si può dare uno sguardo nuovo al rapporto dell’uomo con il mare.

« Blu profondo, l’oceano svelato »: Una mostra realizzata con il sostegno eccezionale della Bibliothèque nationale de France, del Musée d’Orsay e del Museo Oceanografico di Monaco.

Espanol :

Entorno en esencia contrario a la naturaleza del hombre, el mar nos fascina y desafía con sus horizontes infinitos y sus profundidades desconocidas. Los mares y océanos siempre han sido fuente de inspiración para los artistas a lo largo de los siglos. El desarrollo de los conocimientos científicos nunca ha agotado la complejidad y el alcance del tema, sino que, por el contrario, ha producido un diálogo permanente entre ciencia y arte.

La exposición Bleu Profond, l’océan révélé (Azul profundo: el océano revelado) recorre la emoción que desde el siglo XVIII ha embargado a artistas y científicos por igual ante las revelaciones del mundo submarino. Las exploraciones y las inmersiones, posibles gracias a los avances técnicos y a la audacia de los investigadores, han dado acceso a una belleza insospechada, a nuevas formas de vida y a una mejor comprensión del mundo marino… de Julio Verne a Jean-Yves Cousteau, de Victor Hugo a Odilon Redon, hasta llegar a los artistas contemporáneos. Comparando las exploraciones científicas, los relatos históricos y las leyendas, así como la biodiversidad marina y los problemas ecológicos actuales, podemos echar un nuevo vistazo a la relación del hombre con el mar.

« Azul profundo, el océano al descubierto »: Una exposición realizada con el apoyo excepcional de la Biblioteca Nacional de Francia, el Museo de Orsay y el Museo Oceanográfico de Mónaco.

L’événement Conférence « Bleu profond, l’océan révélé » avec Jean de Loisy Deauville a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville