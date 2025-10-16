Conférence Boeing | Innover dans un monde incertain IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace Ivry-sur-Seine

Conférence Boeing | Innover dans un monde incertain

L’IPSA a le plaisir d’accueillir Jean-Marc Fron, Directeur Général de Boeing France, pour la première conférence IPSA Demain de l’année !

Il partagera sa vision sur un enjeu majeur de notre époque :

Comment innover et répondre à la demande croissante dans un contexte international incertain ?

Une rencontre inspirante pour tous les passionnés d’aéronautique, d’innovation et de prospective.

Jeudi 16 octobre 2025

18h

Campus IPSA Paris-Ivry – Amphithéâtre

Infos & inscription : [communication@ipsa.fr](mailto:communication@ipsa.fr)

À propos de l’IPSA

Depuis plus de 60 ans, l'IPSA forme les ingénieurs de demain dans les domaines de l'air, de l'espace et des nouvelles mobilités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T19:30:00.000+02:00

https://www.ipsa.fr

IPSA Paris, école d’ingénieurs de l’air et de l’espace 63 boulevard de Brandebourg, 94200 Ivry-sur-Seine Ivry Port Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne