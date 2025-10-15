Conférence Bonneval

Conférence Bonneval mercredi 15 octobre 2025.

Conférence

Promenade du Mail Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Le vendredi 13 octobre 1307, le roi de France Philippe le Bel fait arrêter les Templiers dans tout le royaume de France. Dès lors, la chute de cet ordre religieux chevalier, né en 1119 en terre sainte, est inéluctable.

A partir de cette date, du procès et de la condamnation qui a suivi, la légende a gommé près de 2 siècles d’histoire. Excellents gestionnaires, les templiers étaient, dès Philippe Auguste, dans l’entourage du roi de France. Ils participaient au financement des croisades, mais également à la protection des pèlerins en Terre Sainte. Cette conférence vous donnera quelques pistes pour mieux comprendre cet ordre, et surtout démêler la vérité de la légende. 8 .

Promenade du Mail Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

On Friday October 13, 1307, Philippe le Bel, King of France, had the Knights Templar arrested throughout the French kingdom. From then on, the fall of this religious order of knights, born in 1119 in the Holy Land, was inevitable.

German :

Am Freitag, dem 13. Oktober 1307, lässt der französische König Philipp der Schöne die Templer im gesamten Königreich Frankreich verhaften. Von da an ist der Untergang dieses religiösen Ritterordens, der 1119 im Heiligen Land entstanden war, unausweichlich.

Italiano :

Venerdì 13 ottobre 1307, Philippe le Bel, re di Francia, fece arrestare i Cavalieri Templari in tutto il regno di Francia. Da quel momento in poi, la caduta di questo ordine religioso di cavalieri, nato nel 1119 in Terra Santa, fu inevitabile.

Espanol :

El viernes 13 de octubre de 1307, Philippe le Bel, rey de Francia, hizo arrestar a los templarios en todo el reino de Francia. A partir de entonces, la caída de esta orden religiosa de caballeros, nacida en 1119 en Tierra Santa, fue inevitable.

L’événement Conférence Bonneval a été mis à jour le 2025-09-12 par OT DU BONNEVALAIS