Conférence

Rue du Mail Bonneval Eure-et-Loir

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 14:00:00

fin : 2026-03-03

Date(s) :

2026-03-03

Naître femme au moyen-âge n’était point chose facile. Voici une nouvelle conférence proposée par l’Office de Tourisme du Bonnevalais.

A travers cette conférence et les portraits croisés de femmes de différentes conditions Christine de Pisan, Mahaut d’Artois, Hildegarde von Bingen, ou de simples bourgeoises ou paysannes, nous partirons à la rencontre d’une époque méconnue parfois fantasmée. Si le rôle principal, quelle que soit leur condition, était d’enfanter, la femme prenait part à la vie économique et sociale. Contrairement aux idées préconçues, elles pouvaient également acquérir une certaine autonomie et liberté. Cette conférence nous permettra de voir les différents temps de la vie des femmes mais également de balayer toute la structure sociale du moyen-âge. 8 .

Rue du Mail Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 42 06 06 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Being born a woman in the Middle Ages was no easy matter. Here’s a new conference proposed by the Office de Tourisme du Bonnevalais.

L’événement Conférence Bonneval a été mis à jour le 2026-02-21 par OT DU BONNEVALAIS