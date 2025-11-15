Conférence Booster votre esprit et apprenez à vous relaxer

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez comme vous êtes, la culture est un truc qui rassemble les gens et qui abat les différences. Booster votre esprit et apprenez à vous relaxer avec cette conférence offerte par Nathalie Allemand Naturopathe.

.

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14

English :

Belle-Isle MLC invites you to the Kings of Spades concert on Friday, January 31, 2025!

German :

Die MLC Belle-Isle bietet Ihnen das Konzert der Kings of Spades am Freitag, den 31. Januar 2025!

Italiano :

Il MLC Belle-Isle vi propone il concerto dei Kings of Spades venerdì 31 gennaio 2025!

Espanol :

Belle-Isle MLC te trae el concierto de Kings of Spades el viernes 31 de enero de 2025

L’événement Conférence Booster votre esprit et apprenez à vous relaxer Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Châteauroux Berry Tourisme