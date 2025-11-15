Conférence Booster votre esprit et apprenez à vous relaxer Châteauroux
Conférence Booster votre esprit et apprenez à vous relaxer Châteauroux samedi 15 novembre 2025.
Conférence Booster votre esprit et apprenez à vous relaxer
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Venez comme vous êtes, la culture est un truc qui rassemble les gens et qui abat les différences. Booster votre esprit et apprenez à vous relaxer avec cette conférence offerte par Nathalie Allemand Naturopathe.
.
7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14
English :
Belle-Isle MLC invites you to the Kings of Spades concert on Friday, January 31, 2025!
German :
Die MLC Belle-Isle bietet Ihnen das Konzert der Kings of Spades am Freitag, den 31. Januar 2025!
Italiano :
Il MLC Belle-Isle vi propone il concerto dei Kings of Spades venerdì 31 gennaio 2025!
Espanol :
Belle-Isle MLC te trae el concierto de Kings of Spades el viernes 31 de enero de 2025
L’événement Conférence Booster votre esprit et apprenez à vous relaxer Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Châteauroux Berry Tourisme