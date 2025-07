Conférence Boris Vian et les autres au tabou Place Soljenitsyne Crest

Conférence Boris Vian et les autres au tabou Place Soljenitsyne Crest vendredi 1 août 2025.

Conférence Boris Vian et les autres au tabou

Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest Drôme

Début : 2025-08-01 15:00:00

fin : 2025-08-01 16:00:00

2025-08-01

En partenariat avec Crest Jazz Vocal

Public adulte

Conférences avec écoute musicale par Nicolas Beniès, journaliste et critique de jazz, conférencier à l’Université Populaire de Caen

Place Soljenitsyne Médiathèque départementale Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr

English :

In partnership with Crest Jazz Vocal

For adults

Conferences with musical listening by Nicolas Beniès, journalist and jazz critic, lecturer at the Université Populaire de Caen

German :

In Partnerschaft mit Crest Jazz Vocal

Publikum Erwachsene

Vorträge mit Musikhören von Nicolas Beniès, Journalist und Jazzkritiker, Dozent an der Université Populaire de Caen

Italiano :

In collaborazione con Crest Jazz Vocal

Per gli adulti

Lezioni con ascolto musicale a cura di Nicolas Beniès, giornalista e critico jazz, docente presso l’Università Popolare di Caen

Espanol :

En colaboración con Crest Jazz Vocal

Para adultos

Conferencias con audición musical a cargo de Nicolas Beniès, periodista y crítico de jazz, profesor en la Universidad Popular de Caen

