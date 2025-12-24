Conférence Bosch Bruegel, Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard

Conférence Bosch Bruegel

Samedi 10 janvier 2026 à partir de 17h. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Conférence Bosch Bruegel organisée par l’Association du Quartier des Arènes et animée par Juliette Motte à la Salle du Réal.



Bosch Bruegel fusionne le mysticisme fantastique et l’observation sociale pour créer des œuvres d’une densité narrative fascinante. Entre créatures grotesques et scènes de vie foisonnantes, chaque composition invite à une exploration minutieuse où le moindre détail recèle une allégorie moderne. .

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.lesarenes@gmail.com

English :

Bosch Bruegel conference at the Salle du Réal.

