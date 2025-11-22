Conférence Botticelli Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile Châteaurenard

Conférence Botticelli

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 17h. Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Conférence Botticelli au Théâtre Pécout.

Conférence Botticelli organisée par l’Association du Quartier des Arènes et animée par Juliette Motte au Théâtre Pécout.



Botticelli, maître incontesté de la Renaissance italienne, incarne un idéal de beauté et de poésie. L’artiste excelle à traduire les mythes et concepts philosophiques en images d’une splendeur intemporelle, dans ses œuvres emblématiques comme La Naissance de Vénus ou Le Printemps. .

Théâtre Pécout Espace Culturel et Festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur asso.lesarenes@gmail.com

