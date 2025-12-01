Conférence Botticelli, l’art au service de l’esprit Aurec-sur-Loire

Conférence Botticelli, l’art au service de l’esprit

Conférence Cyril Deves.



Entrer dans l’univers de Botticelli, c’est tenter de percer le mystère de la pensée humaniste. Entre érudition, sensibilité et savoir-faire, son œuvre nous raconte le faste de la société florentine de son temps.

English :

Cyril Deves lecture.



To enter Botticelli’s world is to attempt to penetrate the mystery of humanist thought. Combining erudition, sensitivity and craftsmanship, his work recounts the splendor of Florentine society in his day.

German :

Konferenz Cyril Deves.



Wer in die Welt Botticellis eintritt, versucht, das Geheimnis des humanistischen Denkens zu lüften. Zwischen Gelehrsamkeit, Sensibilität und Kunstfertigkeit erzählt uns sein Werk vom Glanz der florentinischen Gesellschaft seiner Zeit.

Italiano :

Conferenza di Cyril Deves.



Entrare nel mondo di Botticelli significa tentare di penetrare il mistero del pensiero umanista. Combinando erudizione, sensibilità e maestria, le sue opere raccontano lo splendore della società fiorentina del suo tempo.

Espanol :

Conferencia de Cyril Deves.



Adentrarse en el mundo de Botticelli es intentar penetrar en el misterio del pensamiento humanista. Combinando erudición, sensibilidad y artesanía, su obra relata el esplendor de la sociedad florentina de su época.

