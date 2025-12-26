Conférence Boucher, Greuze, Fragonard représenter l’intime au XVIIIe siècle, Place du Docteur Esquirol Agen

Conférence Boucher, Greuze, Fragonard représenter l’intime au XVIIIe siècle

Place du Docteur Esquirol Mairie d'Agen Salle des Illustres Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Cette conférence explorera la manière dont la scène de genre au XVIIIᵉ siècle devient un espace privilégié de représentation de l’intime. Les œuvres de Boucher, Greuze et Fragonard révèlent l’émergence d’une sensibilité nouvelle, où l’individu et ses affects occupent une place centrale.

Dans le cadre de l’exposition Lumières françaises, de la cour de Versailles à Agen.

Les artistes réinventent alors les codes picturaux pour saisir la délicatesse des émotions et la poésie du quotidien. Cette évolution accompagne les profondes transformations culturelles et sociales qui redéfinissent la place de l’individu au sein de la société .

Place du Docteur Esquirol Mairie d'Agen Salle des Illustres Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 87 88 40 musee.com@agglo-agen.fr

English : Conférence Boucher, Greuze, Fragonard représenter l'intime au XVIIIe siècle

This lecture will explore how the genre scene in the 18th century became a privileged space for the representation of the intimate. The works of Boucher, Greuze and Fragonard reveal the emergence of a new sensibility, in which the individual and his or her affects take center stage.

