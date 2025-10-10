Conférence Bouger pour sa santé chacun sa bonne raison Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André

Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

2025-10-10

Une conférence exceptionnelle sur la lutte contre la sédentarité et l’importance de l’activité physique, animée par le Pr François Carré.

Dans le cadre de son engagement pour la santé et le bien-être, la Ville de Pléneuf-Val-André, en partenariat avec le collège Jean Richepin, organise une conférence grand public sur les dangers de la sédentarité et les bienfaits de l’activité physique, dans la continuité du programme Santé au collège lancé en 2024.

Cette conférence s’adresse à tous parents, enseignants, professionnels de santé, éducateurs, adolescents, seniors…

Elle vise à faire prendre conscience des effets délétères de la sédentarité, à encourager chacun à remettre le mouvement au cœur de sa vie, et à trouver ses propres leviers de motivation pour bouger davantage, selon ses capacités. .

