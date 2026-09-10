Conférence : Bouger pour vivre mieux Salle des Fêtes Anneyron
vendredi 2 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Anneyron
Informations pratiques
Anneyron
Conférence : Bouger pour vivre mieux
Salle des Fêtes Rue Paul Brottier Anneyron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Par Philippe Sarrazin, Professeur des Universités à l’Université Grenoble Alpes. Entrée libre et gratuite.
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Salle des Fêtes Rue Paul Brottier Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr
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English :
By Philippe Sarrazin, Professor at the University of Grenoble Alpes. Admission is free.
L’événement Conférence : Bouger pour vivre mieux Anneyron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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