Conférence : Bouger pour vivre mieux Salle des Fêtes Anneyron

Informations pratiques

Anneyron

Conférence : Bouger pour vivre mieux

Salle des Fêtes Rue Paul Brottier Anneyron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Par Philippe Sarrazin, Professeur des Universités à l’Université Grenoble Alpes. Entrée libre et gratuite.

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Salle des Fêtes Rue Paul Brottier Anneyron 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 75 94 mediatheque@anneyron.fr

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English :

By Philippe Sarrazin, Professor at the University of Grenoble Alpes. Admission is free.

L’événement Conférence : Bouger pour vivre mieux Anneyron a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche