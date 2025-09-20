Conférence « Bretécher, Montellier, Doucet et les autres : faire matrimoine en bande dessinée » Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Angoulême

Conférence « Bretécher, Montellier, Doucet et les autres : faire matrimoine en bande dessinée » Samedi 20 septembre, 15h00 Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Charente

Dans la limite des places disponibles. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Conférence présentée par Camille de Singly

Il n’y a pas si longtemps, on pouvait encore, et non sans mauvaise foi, affirmer que le nombre d’autrices vivantes de bande dessinée se comptait sur les doigts d’une main, à peine. Des milliers de main ont surgi depuis, celles d’autrices contemporaines comme celles d’autrices « historiques » dont on commence à mesurer tout l’apport. Réintégrant Brétécher, longtemps considérée comme « la » pionnière des autrices françaises, dans un panorama plus vaste, cette conférence tentera un grand écart statio-temporel pour éclairer les enjeux de ces (re)découvertes.

Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême, France Collection unique en France couvrant l'histoire de la bande dessinée d'expression française du XIXe siècle à nos jours. Panorama de la bande dessinée internationale (fonds nord-américain et argentin notamment).

