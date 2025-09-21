Conférence « Bretécher par Brechoteau » Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Angoulême

Conférence « Bretécher par Brechoteau » Dimanche 21 septembre, 15h00 Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Charente

Conférence présentée par Dominique Bréchoteau

Dominique Bréchoteau présentera sa vision de Claire Bretécher, celle qu’il a côtoyée depuis leurs années d’études communes aux Beaux-Arts de Nantes jusqu’aux différents festivals de bande dessinée d’Angoulême. Il y a notamment conçu et réalisé son exposition de Grand Prix en 1982, puis, en 2001, une autre exposition consacrée à son œuvre hors bande dessinée, présentée pendant quatre mois à la Cité.

À travers de nombreux documents inédits issus de sa collection personnelle (dédicaces, lettres, photos, objets…), Dominique Bréchoteau évoquera une Claire Bretécher intime, libre et singulière.

Vaisseau Moebius – Musée de la bande dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine Collection unique en France couvrant l'histoire de la bande dessinée d'expression française du XIXe siècle à nos jours. Panorama de la bande dessinée internationale (fonds nord-américain et argentin notamment).

