Conférence Brienne-le-Château

Chapelle du Musée Musée Napoléon Brienne-le-Château Aube

Début : 2025-09-19 18:00:00

2025-09-19

Ne manquez pas la conférence captivante de Gilles Aubagnac sur la préservation du patrimoine et le rôle des musées !

Un moment essentiel pour comprendre les enjeux actuels de la conservation et de la transmission de notre héritage culturel.

Venez nombreux ! .

