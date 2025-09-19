Conférence Brienne-le-Château
Conférence Brienne-le-Château vendredi 19 septembre 2025.
Conférence
Chapelle du Musée Musée Napoléon Brienne-le-Château Aube
Ne manquez pas la conférence captivante de Gilles Aubagnac sur la préservation du patrimoine et le rôle des musées !
Un moment essentiel pour comprendre les enjeux actuels de la conservation et de la transmission de notre héritage culturel.
Venez nombreux ! .
Chapelle du Musée Musée Napoléon Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 27 65 80
