Conférence « Brive d’art au XIXème siècle. Balcons et portes en ferronnerie » Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence « Brive d’art au XIXème siècle. Balcons et portes en ferronnerie » Dimanche 21 septembre, 14h30 Musée Labenche Corrèze

Entrée libre sans réservation.

Conférence – « Brive d’art au XIXᵉ siècle : balcons et portes en ferronnerie »

Par Marguerite Guély, présidente de la Société Scientifique, Historique et Archéologique de la Corrèze.

Un éclairage passionnant sur l’élégance de la ferronnerie briviste au XIXᵉ siècle.

Salle de conférence du musée

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Maison Renaissance à rez-de-chaussée et deux étages, avec deux cours, la première ouvrant sur les cloîtres, la seconde étant une cour de récréation. Au rez-de-chaussée, grande salle qui servait de réfectoire. Escalier Renaissance. La maison appartenait au président Dumas, du parlement de Bordeaux, lorsque Louis XIII y fut reçu lors de son passage à Brive.

