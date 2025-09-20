Conférence « Bruniquel et les artistes » par Jacques et Aline Beaudufe Châteaux de Bruniquel Bruniquel

Conférence « Bruniquel et les artistes » par Jacques et Aline Beaudufe Samedi 20 septembre, 18h00 Châteaux de Bruniquel Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Bruniquel, source d’inspiration artistique

Jacques et Aline Beaudufe, amoureux d’art et profondément attachés à la commune de Bruniquel, ont mené de nombreuses recherches dans le cadre de la biographie de Claire Valière.

Ils ont ainsi mis en lumière la richesse des représentations artistiques du village et le nombre impressionnant d’artistes – pas uniquement tarn-et-garonnais – qui s’en sont inspirés.

De Jean-Auguste-Dominique Ingres, qui en 1826 rêvait de revenir à Bruniquel pour y retrouver ses souvenirs d’enfance,

à Ossip Zadkine et bien d’autres artistes contemporains, tous ont partagé un profond attachement à ce lieu singulier.

Une belle occasion de (re)découvrir Bruniquel à travers le regard des artistes.

Châteaux de Bruniquel Rue du château, 82800 Bruniquel Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie

En effet, chaque siècle a laissé sa trace : la superposition des interventions constitue le charme essentiel de cette construction, magnifiquement située pour surveiller les vallées de l’Aveyron et de la Vère. Ces châteaux servirent de cadre pour le tournage du film inoubliable de Robert Enrico « Le vieux fusil » avec Philippe Noiret et Romy Schneider, une salle est consacrée à l’exposition de photos prises pendant le tournage.

© peinture d’Henry Ramey, autorisation de diffusion Annie Ramey