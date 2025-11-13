CONFÉRENCE BRUXELLES LE FACT-CHECKING, DÉMÉLER LE FAUX DU VRAI Lamalou-les-Bains

CONFÉRENCE BRUXELLES LE FACT-CHECKING, DÉMÉLER LE FAUX DU VRAI

3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Proposée dans le cycle de conférence 2025-2026 de l’Université du temps libre du Bas Languedoc,

le jeudi 13 novembre de 10h30 à 12h.

BRUXELLES Le Fact-checkin, déméler le faux du vrai , présenté par Irmela BRACH

Conférences gratuites et ouvertes.

Inscription obligatoire sur www.utl34.fr

Proposée dans le cycle de conférence 2025-2026 de l’Université du temps libre du Bas Languedoc,

le jeudi 13 novembre de 10h30 à 12h.

BRUXELLES Le Fact-checkin, déméler le faux du vrai , présenté par Irmela BRACH

Conférences gratuites et ouvertes.

Inscription obligatoire sur www.utl34.fr .

3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie

English :

Part of the 2025-2026 lecture series organized by the Université du temps libre du Bas Languedoc,

thursday November 13, 10.30am-12pm.

BRUSSELS: The Fact-checkin, untangling the false from the true , presented by Irmela BRACH

Free, open lectures.

Registration required on www.utl34.fr

German :

Vorgeschlagen im Rahmen der Konferenzreihe 2025-2026 der Université du temps libre du Bas Languedoc,

am Donnerstag, den 13. November, von 10:30 bis 12:00 Uhr.

BRÜSSEL: Der Fact-checkin, das Falsche vom Wahren entwirren , präsentiert von Irmela BRACH

Kostenlose und offene Konferenzen.

Anmeldung erforderlich unter www.utl34.fr

Italiano :

Parte del ciclo di conferenze 2025-2026 organizzato dall’Université du temps libre du Bas Languedoc,

giovedì 13 novembre dalle 10.30 alle 12.00.

BRUXELLES: Le Fact-checkin, déméler le faux du vrai , presentato da Irmela BRACH

Conferenze aperte e gratuite.

Registrazione obbligatoria su www.utl34.fr

Espanol :

En el marco del ciclo de conferencias 2025-2026 organizado por la Université du temps libre du Bas Languedoc,

jueves 13 de noviembre, de 10.30 a 12.00 horas.

BRUSELAS: Le Fact-checkin, déméler le faux du vrai , presentado por Irmela BRACH

Conferencias abiertas y gratuitas.

Inscripción obligatoria en www.utl34.fr

L’événement CONFÉRENCE BRUXELLES LE FACT-CHECKING, DÉMÉLER LE FAUX DU VRAI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB