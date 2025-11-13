CONFÉRENCE BRUXELLES LE FACT-CHECKING, DÉMÉLER LE FAUX DU VRAI Lamalou-les-Bains
CONFÉRENCE BRUXELLES LE FACT-CHECKING, DÉMÉLER LE FAUX DU VRAI Lamalou-les-Bains jeudi 13 novembre 2025.
CONFÉRENCE BRUXELLES LE FACT-CHECKING, DÉMÉLER LE FAUX DU VRAI
3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Proposée dans le cycle de conférence 2025-2026 de l’Université du temps libre du Bas Languedoc,
le jeudi 13 novembre de 10h30 à 12h.
BRUXELLES Le Fact-checkin, déméler le faux du vrai , présenté par Irmela BRACH
Conférences gratuites et ouvertes.
Inscription obligatoire sur www.utl34.fr
Proposée dans le cycle de conférence 2025-2026 de l’Université du temps libre du Bas Languedoc,
le jeudi 13 novembre de 10h30 à 12h.
BRUXELLES Le Fact-checkin, déméler le faux du vrai , présenté par Irmela BRACH
Conférences gratuites et ouvertes.
Inscription obligatoire sur www.utl34.fr .
3bis, avenue Clémenceau Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie
English :
Part of the 2025-2026 lecture series organized by the Université du temps libre du Bas Languedoc,
thursday November 13, 10.30am-12pm.
BRUSSELS: The Fact-checkin, untangling the false from the true , presented by Irmela BRACH
Free, open lectures.
Registration required on www.utl34.fr
German :
Vorgeschlagen im Rahmen der Konferenzreihe 2025-2026 der Université du temps libre du Bas Languedoc,
am Donnerstag, den 13. November, von 10:30 bis 12:00 Uhr.
BRÜSSEL: Der Fact-checkin, das Falsche vom Wahren entwirren , präsentiert von Irmela BRACH
Kostenlose und offene Konferenzen.
Anmeldung erforderlich unter www.utl34.fr
Italiano :
Parte del ciclo di conferenze 2025-2026 organizzato dall’Université du temps libre du Bas Languedoc,
giovedì 13 novembre dalle 10.30 alle 12.00.
BRUXELLES: Le Fact-checkin, déméler le faux du vrai , presentato da Irmela BRACH
Conferenze aperte e gratuite.
Registrazione obbligatoria su www.utl34.fr
Espanol :
En el marco del ciclo de conferencias 2025-2026 organizado por la Université du temps libre du Bas Languedoc,
jueves 13 de noviembre, de 10.30 a 12.00 horas.
BRUSELAS: Le Fact-checkin, déméler le faux du vrai , presentado por Irmela BRACH
Conferencias abiertas y gratuitas.
Inscripción obligatoria en www.utl34.fr
L’événement CONFÉRENCE BRUXELLES LE FACT-CHECKING, DÉMÉLER LE FAUX DU VRAI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB