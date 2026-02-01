Conférence Maison des Associations Bruyères

Conférence

Maison des Associations 19b rue Général de Gaulle Bruyères Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Conférence proposée par l’Association Racines de Bruyères et sa Région et animée par Jean-Claude FOMBARON.

Au 19e siècle encore, Bruyères et ses environs immédiats ont vu l’implantation, sur les rives de leurs modestes cours d’eau, d’usines liées aux ressources agricoles et forestières.

Ainsi, outre les multiples scieries qu’elle actionnait dans la vallée des Rouges-Eaux, la Mortagne servit également au flottage.

Ailleurs, et notamment sur l’Arentèle dont il sera question, moulins, huileries et surtout féculeries se succèdent au fil du ruisseau. Aussi, l’usage de l’eau fut à l’origine de conflits entre usiniers et cultivateurs pour des questions d’irrigation, et entre usiniers eux-mêmes.

Aujourd’hui, il ne reste presque plus rien dans le paysage pour rappeler des activités économiques d’un monde rural, forestier et industrieux relégué au folklore et à la nostalgie.Tout public

0 .

Maison des Associations 19b rue Général de Gaulle Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 3 29 50 51 33

English :

Lecture by Jean-Claude FOMBARON, organized by the Association Racines de Bruyères et sa Région.

Even in the 19th century, Bruyères and its immediate surroundings saw the establishment of factories linked to agricultural and forestry resources on the banks of their modest rivers.

In addition to the numerous sawmills in the Rouges-Eaux valley, the Mortagne was also used for log driving.

Elsewhere, and in particular on the Arentèle, mills, oil mills and, above all, starch mills were built along the river. Water use was also a source of conflict between millers and farmers over irrigation, and between millers themselves.

Today, there is almost nothing left in the landscape to remind us of the economic activities of a rural, forestry and industrial world relegated to folklore and nostalgia.

