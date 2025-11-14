Conférence-buffet La mort de Charles le Téméraire devant Nancy Hôtel de Ville Toul
Conférence-buffet La mort de Charles le Téméraire devant Nancy Hôtel de Ville Toul vendredi 14 novembre 2025.
Conférence-buffet La mort de Charles le Téméraire devant Nancy
Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul Meurthe-et-Moselle
Vendredi 2025-11-14 19:00:00
Conférence publique et gratuite proposée par les Amis du Musée de Toul et son président Alain de Tinseau.
L’historien beaunois Patrick Serre évoquera Charles le Téméraire au siège de Nancy en 1477.
Le jeune duc de Lorraine René II (27 ans), qui lui avait repris la ville de Nancy au cours d’un siège qui débutera à l’été 1476 obligea le Téméraire, à la tête d’une nouvelle armée, à pénétrer en Lorraine en octobre 1476. René II quitta alors la Lorraine pour quérir du renfort en Alsace et en Suisse. Le dimanche 5 janvier 1477, par une matinée glaciale, n’ayant plus qu’une poignée de soldats, Charles le Téméraire, le dernier des grands ducs d’Occident livra bataille à ses ennemis. Le destin était en marche ….
Buffet payant réservation obligatoireTout public
Hôtel de Ville 13 rue de Rigny Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 64 13 38 amismuseetoul@gmail.com
English :
Free public lecture organized by the Friends of the Musée de Toul and its president Alain de Tinseau.
Beaune historian Patrick Serre will talk about Charles the Bold at the siege of Nancy in 1477.
The young 27-year-old Duke of Lorraine, René II, who had taken the city of Nancy from him during a siege that began in the summer of 1476, forced the Bold, at the head of a new army, to enter Lorraine in October 1476. René II left Lorraine to seek reinforcements in Alsace and Switzerland. On a freezing Sunday morning, January 5, 1477, with only a handful of soldiers left, Charles le Téméraire, the last of the great dukes of the West, gave battle to his enemies. Destiny was on the march ….
Buffet (fee payable) reservation essential
German :
Öffentlicher und kostenloser Vortrag, angeboten von den Freunden des Museums von Toul und ihrem Vorsitzenden Alain de Tinseau.
Der Historiker Patrick Serre aus Beaun wird über Karl den Kühnen bei der Belagerung von Nancy im Jahr 1477 berichten.
Der 27-jährige Herzog von Lothringen, René II, hatte die Stadt Nancy während einer Belagerung, die im Sommer 1476 begann, zurückerobert und zwang den Kühnen, an der Spitze einer neuen Armee, im Oktober 1476 nach Lothringen einzudringen. René II. verließ daraufhin Lothringen, um im Elsass und in der Schweiz Verstärkung zu suchen. Am Sonntag, dem 5. Januar 1477, lieferte Karl der Kühne, der letzte Großherzog des Westens, seinen Feinden an einem kalten Morgen mit nur noch einer Handvoll Soldaten eine Schlacht. Das Schicksal hatte seinen Lauf genommen ….
Kostenpflichtiges Buffet Reservierung erforderlich
Italiano :
Conferenza pubblica gratuita tenuta dagli Amici del Museo di Toul e dal suo presidente Alain de Tinseau.
Lo storico di Beaune Patrick Serre parlerà di Carlo il Temerario all’assedio di Nancy nel 1477.
Il giovane duca di Lorena, René II (27 anni), che gli aveva sottratto la città di Nancy durante un assedio iniziato nell’estate del 1476, costrinse l’Ardito, alla testa di un nuovo esercito, a entrare in Lorena nell’ottobre del 1476. René II lasciò quindi la Lorena per cercare rinforzi in Alsazia e in Svizzera. Domenica 5 gennaio 1477, in una gelida mattina, con solo una manciata di soldati rimasti, Carlo il Temerario, l’ultimo dei grandi duchi d’Occidente, diede battaglia ai suoi nemici. Il destino era in marcia ….
Buffet (a pagamento) prenotazione obbligatoria
Espanol :
Conferencia pública gratuita ofrecida por los Amigos del Museo de Toul y su presidente Alain de Tinseau.
El historiador de Beaune Patrick Serre hablará de Carlos el Temerario en el sitio de Nancy en 1477.
El joven duque de Lorena, René II (27 años), que le había arrebatado la ciudad de Nancy durante un asedio iniciado en el verano de 1476, obligó al Temerario, al frente de un nuevo ejército, a entrar en Lorena en octubre de 1476. René II abandonó entonces Lorena para buscar refuerzos en Alsacia y Suiza. El domingo 5 de enero de 1477, en una mañana helada, con sólo un puñado de soldados, Carlos el Temerario, el último de los grandes duques de Occidente, dio batalla a sus enemigos. El destino estaba en marcha ….
Buffet (de pago) reserva obligatoria
