Conférence Burn-out Comprendre, agir et se reconstruire Troyes
Conférence Burn-out Comprendre, agir et se reconstruire Troyes jeudi 22 janvier 2026.
Conférence Burn-out Comprendre, agir et se reconstruire
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 5 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 18:30:00
fin : 2026-01-22 20:00:00
Date(s) :
2026-01-22
Vous arrive-t-il de vous sentir à bout, dépassé(e), ou simplement… incompris(e) ?
Le burn-out n’est ni une fatalité, ni une preuve de faiblesse. Il résulte d’un déséquilibre entre ce que nous demandons à notre corps et à notre esprit, et ce qu’ils peuvent réellement supporter.
Les personnes passionnées, investies, souvent perfectionnistes, ont en commun d’ignorer les signaux d’alerte, parce qu’on leur a appris que tenir était la norme.
Lors de cette conférence, Alexandra BLICK, Sophrologue et Formatrice – Spécialisée dans la prévention et l’accompagnement du burn out, abordera
> Les mécanismes du burn-out comment il s’installe, se manifeste, et pourquoi vous n’en êtes pas responsable.
> Les étapes pour sortir de la spirale, sans culpabilité ni injonction à positiver .
> Les clés pour retrouver un équilibre durable, en partant de votre réalité du moment. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Burn-out Comprendre, agir et se reconstruire Troyes a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne