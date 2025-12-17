Conférence Burn-out Comprendre, agir et se reconstruire Troyes

Conférence Burn-out Comprendre, agir et se reconstruire

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 18:30:00

fin : 2026-01-22 20:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Vous arrive-t-il de vous sentir à bout, dépassé(e), ou simplement… incompris(e) ?

Le burn-out n’est ni une fatalité, ni une preuve de faiblesse. Il résulte d’un déséquilibre entre ce que nous demandons à notre corps et à notre esprit, et ce qu’ils peuvent réellement supporter.

Les personnes passionnées, investies, souvent perfectionnistes, ont en commun d’ignorer les signaux d’alerte, parce qu’on leur a appris que tenir était la norme.



Lors de cette conférence, Alexandra BLICK, Sophrologue et Formatrice – Spécialisée dans la prévention et l’accompagnement du burn out, abordera

> Les mécanismes du burn-out comment il s’installe, se manifeste, et pourquoi vous n’en êtes pas responsable.

> Les étapes pour sortir de la spirale, sans culpabilité ni injonction à positiver .

> Les clés pour retrouver un équilibre durable, en partant de votre réalité du moment. .

Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

