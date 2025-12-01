Conférence Burn-out, dépression… et si c’était autre chose ? L’autisme au féminin révélé Valence
Conférence Burn-out, dépression… et si c’était autre chose ? L’autisme au féminin révélé Valence jeudi 11 décembre 2025.
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Début : 2025-12-11 19:00:00
fin : 2025-12-11 19:00:00
2025-12-11
Burn-out, dépression… et si c’était autre chose ?
L’autisme au féminin enfin révélé.
Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac 16 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 infovalence@valenceromanstourisme.com
English :
Burn-out, depression… what if it was something else?
Autism in women at last revealed.
German :
Burn-out, Depressionen … und wenn es etwas anderes ist?
Weiblicher Autismus endlich enthüllt.
Italiano :
Burn-out, depressione… e se fosse qualcos’altro?
L’autismo nelle donne finalmente svelato.
Espanol :
Agotamiento, depresión… ¿y si fuera otra cosa?
Por fin se descubre el autismo en las mujeres.
