CONFÉRENCE BUSTES-RELIQUAIRES D’ARLES-SUR-TECH Perpignan
CONFÉRENCE BUSTES-RELIQUAIRES D’ARLES-SUR-TECH Perpignan mardi 14 octobre 2025.
CONFÉRENCE BUSTES-RELIQUAIRES D’ARLES-SUR-TECH
3 Rue Edmond Bartissol Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 18:00:00
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Salle des Libertés, rue Bartissol
.
3 Rue Edmond Bartissol Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 07 85 90 ac.cathedraleperpignan@gmail.com
English :
? Salle des Libertés, rue Bartissol
German :
? Salle des Libertés, rue Bartissol
Italiano :
? Salle des Libertés, rue Bartissol
Espanol :
? Sala de las Libertades, calle Bartissol
L’événement CONFÉRENCE BUSTES-RELIQUAIRES D’ARLES-SUR-TECH Perpignan a été mis à jour le 2025-10-10 par PERPIGNAN TOURISME