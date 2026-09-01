AGENDA · Le Soler
CONFÉRENCE BYRRH Le Soler
mardi 22 septembre 2026 · Le Soler
Informations pratiques
Le Soler
CONFÉRENCE BYRRH
Place André Daugnac Le Soler Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22 21:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Conférence sur le caves Byrhh et la famille Violet….
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Place André Daugnac Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12
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English :
Conference on the Byrrh Winery and the Violet Family….
L’événement CONFÉRENCE BYRRH Le Soler a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME