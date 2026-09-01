UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Soler

CONFÉRENCE BYRRH Le Soler

mardi 22 septembre 2026 · Le Soler

CONFÉRENCE BYRRH Le Soler

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place André Daugnac
Ville
66270 Le Soler
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Soler

CONFÉRENCE BYRRH

Place André Daugnac Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 19:00:00
fin : 2026-09-22 21:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Conférence sur le caves Byrhh et la famille Violet….
  .

Place André Daugnac Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference on the Byrrh Winery and the Violet Family….

L’événement CONFÉRENCE BYRRH Le Soler a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME