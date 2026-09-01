Informations pratiques

Le Soler

CONFÉRENCE BYRRH

Place André Daugnac Le Soler Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 19:00:00

fin : 2026-09-22 21:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Conférence sur le caves Byrhh et la famille Violet….

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Place André Daugnac Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12

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English :

Conference on the Byrrh Winery and the Violet Family….

L’événement CONFÉRENCE BYRRH Le Soler a été mis à jour le 2026-09-07 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME