Conférence C37 (BAST) Pavillon de l'architecture Pau mercredi 29 octobre 2025.

Conférence C37 (BAST) Mercredi 29 octobre, 18h30 Pavillon de l’architecture Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

2025-10-29T18:30 – 2025-10-29T19:30

Fondé à Toulouse en 2013, le Bureau Architectures Sans Titre (BAST) développe une pratique collective fondée sur l’anonymat et le travail en équipe, où l’individualité s’efface au profit d’une pensée partagée.

Leur démarche repose sur une recherche proactive et expérimentale, où chaque solution envisagée devient une matière à détourner, dans un mouvement continu de remise en question. Entre innovation et minimalisme, leur approche interroge les possibles à toutes les échelles.

Lauréat du Prix Architecture Occitanie 2017, des AJAP 2018 et de la mention spéciale « Emerging Architect » du Mies Award 2019, BAST incarne une nouvelle manière de penser le projet architectural.

Pavillon de l’architecture 3 Pl. de la Monnaie, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine https://www.pavillondelarchitecture.com/ Le Pavillon de l’Architecture à Pau est un lieu vivant de diffusion et de sensibilisation à l’architecture, l’urbanisme, le paysage et l’environnement. Installé face au château de Pau, au cœur de la ville, il propose toute l’année expositions, conférences, visites et ateliers, ouverts à tous. Lieu de rencontre entre professionnels et grand public, il invite à découvrir la richesse de l’architecture contemporaine tout en questionnant les enjeux de société. À travers ses programmations, il valorise la création architecturale locale et internationale. Porté par une association depuis 1991, le Pavillon est membre du réseau des Maisons de l’Architecture. Il s’inscrit pleinement dans le Mois de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine. Un espace accessible, engagé, ancré dans son territoire.

En présence de Louis Leger et Laurent Didier

©DR