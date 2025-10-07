Conférence Ça bouge à Vallée-Béreult ! Maison du patrimoine Le Havre

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Les quartiers sud poursuivent leur transformation et, dans ce sillage, Vallée-Béreult bénéficie d’un vaste programme de travaux engagé dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Le projet s’appuie sur l’histoire de ce secteur de la ville et met en valeur son potentiel méconnu. Sandrine Lemaistre vous propose un point d’étape des chantiers en cours.

Par Sandrine Lemaistre, manager de projets Aménagement et Maîtrise d’ouvrage de la ville du Havre

Public adultes durée 1h

Réservation obligatoire sur lehavreseine-patrimoine.fr

Lieu de rendez-vous communiqué au momment de l’inscription .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

