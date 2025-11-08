Conférence  Ça sent quoi, un fantôme  par Pierre Bénard Château des Baumes Istres

Conférence Ça sent quoi, un fantôme par Pierre Bénard

Samedi 8 novembre 2025 de 17h30 à 19h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Une conférence olfactive menée par le parfumeur-créateur Pierre Bénard Ségu. Une expérience inédite et interactive qui vous révélera, à travers matières premières, accords et compositions parfumées, la senteur d’un fantôme !

Âmes sensibles et anosmiques s’abstenir !



Conférence suivie d’une médiation de l’EXPOSITION OLFACTIVE MULTISENSORIELLE De la matière à l’esprit, halo 7



Le parfum est l’esprit qui le conçoit, il est l’esprit qui le compose. De matériau et d’immatériel, le parfum apparaît comme une entité transparente. Impalpable, ce corps, cette âme volatile est un messager qui vient jusqu’à nos récepteurs, nos émotions, nos souvenirs, notre mémoire.

Allégorie du parfum, l’esprit est cette forme olfactive dans l’air que nous respirons, que nous inspirons, expirons et qui nous fait savoir que nous sommes vivants.

Cette exposition éphémère est imaginée et conçue par le parfumeur-créateur Pierre Bénard Ségu, accompagné d’autres artistes .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

An olfactory conference led by perfumer-creator Pierre Bénard Ségu. A unique, interactive experience that reveals the scent of a ghost through raw materials, accords and fragrant compositions!

German :

Eine olfaktorische Konferenz, die von dem Parfümeur und Kreateur Pierre Bénard Ségu geleitet wird. Ein neuartiges und interaktives Erlebnis, das Ihnen anhand von Rohstoffen, Akkorden und Duftkompositionen den Duft eines Geistes enthüllt!

Italiano :

Una conferenza olfattiva condotta dal profumiere-creatore Pierre Bénard Ségu. Un’esperienza unica e interattiva che svelerà il profumo di un fantasma attraverso l’uso di materie prime, accordi e composizioni di profumi!

Espanol :

Una conferencia olfativa dirigida por el perfumista-creador Pierre Bénard Ségu. Una experiencia única e interactiva que revelará el aroma de un fantasma a través de materias primas, acordes y composiciones de perfumes

