Conférence Caddetou, naissance d’un emblème béarnais Pau

Conférence Caddetou, naissance d’un emblème béarnais
Usine des Tramways Pau Pyrénées-Atlantiques
Caddetou, naissance d’un emblème béarnais
Par Jean-Louis Maffre, historien et auteur de Notre Caddetou
(Durée 1h)
Caddetou, ce personnage du paysan béarnais caricatural devient un symbole, entre humour, traditions et regard sur
la société d’autrefois. Découvrez l’histoire de cette figure attachante. .
Usine des Tramways Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
