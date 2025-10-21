Conférence Caddetou, naissance d’un emblème béarnais Pau

Conférence Caddetou, naissance d’un emblème béarnais

Caddetou, naissance d’un emblème béarnais

Par Jean-Louis Maffre, historien et auteur de Notre Caddetou

(Durée 1h)

Caddetou, ce personnage du paysan béarnais caricatural devient un symbole, entre humour, traditions et regard sur

la société d’autrefois. Découvrez l’histoire de cette figure attachante. .

Usine des Tramways Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

