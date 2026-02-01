Conférence Café des sciences par Les petits débrouillards place Bernard Moitessier La Rochelle

Conférence Café des sciences par Les petits débrouillards place Bernard Moitessier La Rochelle mercredi 25 février 2026.

Conférence Café des sciences par Les petits débrouillards

place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 19:00:00
fin : 2026-02-25

Date(s) :
2026-02-25

Les Petits Débrouillards vous invitent à un nouveau Café des Sciences !
  .

place Bernard Moitessier La Fabuleuse Cantine La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   info@lespetitsdebrouillards-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Petits Débrouillards invite you to another Café des Sciences!

L’événement Conférence Café des sciences par Les petits débrouillards La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-10 par Nous La Rochelle