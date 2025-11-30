Conférence café gourmand

Thurageau Vienne

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Conférence café gourmand

La vie de château en Mirebalais par Anthony BERNARD

Réservation souhaitée avant le 23 novembre

Règlement sur place .

Rue de la Gannerie Thurageau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine

