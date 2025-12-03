CONFÉRENCE-CAFÉ SCIENTIFIQUE JACQUELINE AURIOL, VIVRE ET VOLER DUNIYA Muret
2026-02-11 19:00:00
Jacqueline Auriol, légende de l’aviation française.
À marquer l’histoire en repoussant les limites du possible première européenne à franchir le mur du son et symbole de courage et de détermination, son parcours continue d’inspirer les générations.
Animé par Véronique Tilly.
Réservation obligatoire (via site web), apporter plat/boisson pour un repas partagé après l’exposé. .
Jacqueline Auriol, French aviation legend.
