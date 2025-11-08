Conférence Calamités médiévales l’exemple du Mont Granier Rue des casernes Tournus

Conférence Calamités médiévales l’exemple du Mont Granier

Rue des casernes Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 17:30:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

2025-11-08

La catastrophe, entre système social et écosystème. La chute du mont Granier en Savoie, l’éboulement le plus meurtrier du Moyen Âge, en 1248.

Nombreuses ont été les catastrophes naturelles qui ont frappé le Moyen Âge occidental. Ainsi à la fin de l’année 1248, une partie du mont Granier, dans le massif de la Chartreuse (Isère et Savoie), près de Chambéry, s’effondre. Ce gigantesque éboulement (500 millions de m3 déplacés, sur une surface de 32 km2) fait un millier de victimes. L’événement a un retentissement considérable en Occident. Pourquoi s’est-il produit ? Quelles en furent les explications données par les chroniqueurs et les religieux du temps ? Quand apparaissent ces nouveaux éléments légendaires (la Vierge et les démons) qui s’ancrent à une chapelle dédiée à la Vierge Marie et vont promouvoir un pèlerinage renommé en Occident ?

Aborder cette catastrophe naturelle (toujours d’actualité, car le Granier, dont des pans entiers s’effondrent régulièrement, reste dangereux pour les populations avoisinantes) sera l’occasion de décrypter, pour le Moyen Âge, et de façon plus générale, le nécessaire dialogue entre l’homme et la nature.

Le conférencier

Jacques Berlioz, archiviste paléographe, ancien membre de l’École de Rome, directeur honoraire de l’École des chartes; directeur de recherche émérite au CNRS. Il est l’un des pionniers de l’histoire des catastrophes naturelles en Occident. Il a notamment publié Catastrophes naturelles et calamités au Moyen Age, Florence, 1998 et Le mont Granier. La chute d’un géant, Grenoble, 2020.

Entrée 5 €, gratuit pour les adhérents à jour de leur cotisation .

Rue des casernes Palais de Justice de Tournus (salle 15) Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté cier.tournus@gmail.com

