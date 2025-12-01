Conférence Camille Claudel (1864-1943), une grande sculptrice Espace Philippe Auguste Vernon

Conférence Camille Claudel (1864-1943), une grande sculptrice

Camille Claudel (1864-1943), une grande sculptrice une conférence proposée par Eve Turbat, historienne de l’art, Comité Camille Claudel, Galerie Malaquais

Lors de sa redécouverte dans les années 1980, Camille Claudel fascine le grand public par sa dimension mythique. Figure magnifique, muse et amante d’Auguste Rodin, elle surprend par sa précoce maîtrise artistique. Mais rattrapée par la paranoïa, devenue incapable de créer, elle passe les trente dernières années de son existence dans un asile d’aliénés.

L’étude de ses œuvres, commencée il y a quelques décennies, permet à présent de les considérer comme des jalons majeurs de la sculpture au tournant du siècle, entre expressionnisme, Symbolisme et Art Nouveau. Cette conférence retracera la carrière de l’artiste en insistant sur les qualités plastiques de ses créations et en les comparant à celles de ses contemporains.

Samedi 20 décembre 2025, 15h, Théâtre Yolande Moreau, Entrée libre .

