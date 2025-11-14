CONFÉRENCE CAMILLE CLAUDEL

Tressan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Après Niki de Saint Phalle et Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER propose pour notre plus grand plaisir, une conférence sur Camille CLAUDEL,

Conférence animée par Marie Chantal Quellier, certifiée en histoire de l’art

Un apéritif suivra la conférence

Après Niki de Saint Phalle et Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER propose pour notre plus grand plaisir, une conférence sur Camille CLAUDEL,

Conférence animée par Marie Chantal Quellier, certifiée en histoire de l’art

Un apéritif suivra la conférence .

Tressan 34230 Hérault Occitanie

English :

Following on from Niki de Saint Phalle and Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER presents a lecture on Camille CLAUDEL,

Hosted by Marie Chantal Quellier, certified art historian

An aperitif will follow the lecture

German :

Nach Niki de Saint Phalle und Frida Kahlo bietet Marie-Chantal QUELLIER zu unserem größten Vergnügen einen Vortrag über Camille CLAUDEL an,

Der Vortrag wird von Marie-Chantal Quellier, zertifizierte Kunsthistorikerin, geleitet

Im Anschluss an den Vortrag findet ein Aperitif statt

Italiano :

Dopo Niki de Saint Phalle e Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER è lieta di proporre una conferenza su Camille CLAUDEL,

Ospite Marie Chantal Quellier, storica dell’arte qualificata

Alla conferenza seguirà un aperitivo

Espanol :

Después de Niki de Saint Phalle y Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER propone una conferencia sobre Camille CLAUDEL,

A cargo de Marie Chantal Quellier, historiadora del arte diplomada

Tras la conferencia se ofrecerá un aperitivo

L’événement CONFÉRENCE CAMILLE CLAUDEL Tressan a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT