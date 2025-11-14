CONFÉRENCE CAMILLE CLAUDEL Tressan
Après Niki de Saint Phalle et Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER propose pour notre plus grand plaisir, une conférence sur Camille CLAUDEL,
Conférence animée par Marie Chantal Quellier, certifiée en histoire de l’art
Un apéritif suivra la conférence
Tressan 34230 Hérault Occitanie
English :
Following on from Niki de Saint Phalle and Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER presents a lecture on Camille CLAUDEL,
Hosted by Marie Chantal Quellier, certified art historian
An aperitif will follow the lecture
German :
Nach Niki de Saint Phalle und Frida Kahlo bietet Marie-Chantal QUELLIER zu unserem größten Vergnügen einen Vortrag über Camille CLAUDEL an,
Der Vortrag wird von Marie-Chantal Quellier, zertifizierte Kunsthistorikerin, geleitet
Im Anschluss an den Vortrag findet ein Aperitif statt
Italiano :
Dopo Niki de Saint Phalle e Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER è lieta di proporre una conferenza su Camille CLAUDEL,
Ospite Marie Chantal Quellier, storica dell’arte qualificata
Alla conferenza seguirà un aperitivo
Espanol :
Después de Niki de Saint Phalle y Frida Kahlo, Marie-Chantal QUELLIER propone una conferencia sobre Camille CLAUDEL,
A cargo de Marie Chantal Quellier, historiadora del arte diplomada
Tras la conferencia se ofrecerá un aperitivo
