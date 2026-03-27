Conférence Camille Landais (1850-1927)

Accès piéton par les rues Bonnemère ou Molière Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Vous êtes conviés à une conférence sur Camille Landais (1850-1927), première femme médecin de Maine-et-Loire.

A l’issue d’un important travail de recherches, Anne Faucou, historienne locale, vous invite à découvrir la vie de Camille Landais. Originaire de Chacé, elle fut l’une des premières femmes-médecins de France.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 1er avril 2026 à partir de 18h. .

Accès piéton par les rues Bonnemère ou Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We invite you to a lecture on Camille Landais (1850-1927), the first woman doctor in Maine-et-Loire.

L’événement Conférence Camille Landais (1850-1927) Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME