Conférence Camille Landais (1850-1927) Saumur
Conférence Camille Landais (1850-1927) Saumur mercredi 1 avril 2026.
Conférence Camille Landais (1850-1927)
Accès piéton par les rues Bonnemère ou Molière Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Vous êtes conviés à une conférence sur Camille Landais (1850-1927), première femme médecin de Maine-et-Loire.
A l’issue d’un important travail de recherches, Anne Faucou, historienne locale, vous invite à découvrir la vie de Camille Landais. Originaire de Chacé, elle fut l’une des premières femmes-médecins de France.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 1er avril 2026 à partir de 18h. .
Accès piéton par les rues Bonnemère ou Molière Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We invite you to a lecture on Camille Landais (1850-1927), the first woman doctor in Maine-et-Loire.
L’événement Conférence Camille Landais (1850-1927) Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Saumur (Maine-et-Loire)
- Saumur accorde ses violons Saumur 31 mars 2026
- Projection Plein Ecran Sorda Saumur 31 mars 2026
- Exposition de peintures et photographies Saumur Art Vision Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 1 avril 2026
- Saumur Voltige Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur 2 avril 2026
- Stage de création de perles de verre au chalumeau Saint-Lambert-des-Levées Saumur 2 avril 2026