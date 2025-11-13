Conférence Camp retranché de Toul (1871-1914) Le système des forts Seré de Rivières dans le Toulois salle des fêtes Tantonville

Conférence Camp retranché de Toul (1871-1914) Le système des forts Seré de Rivières dans le Toulois

salle des fêtes 1 place des anciens combattants Place des anciens combattants Tantonville Meurthe-et-Moselle

Le Foyer Rural de Tantonville, en partenariat avec la Communauté de Commune du Pays du Saintois et avec le soutien de la commune de Tantonville, est heureux de vous proposer une nouvelle conférence sur l’histoire de notre région

Camp retranché de Toul (1871-1914) Le système des forts Seré de Rivières dans le Toulois

Par Mr Jean-Pierre Couteau, professeur d’histoire à la retraite.

Entrée gratuite.Tout public

English :

The Foyer Rural de Tantonville, in partnership with the Communauté de Commune du Pays du Saintois and with the support of the commune of Tantonville, is pleased to offer you a new conference on the history of our region:

Camp retranché de Toul (1871-1914): The Seré de Rivières fort system in the Toulois region

By Mr Jean-Pierre Couteau, retired history teacher.

Free admission.

German :

Das Foyer Rural de Tantonville freut sich, Ihnen in Partnerschaft mit der Communauté de Commune du Pays du Saintois und mit der Unterstützung der Gemeinde Tantonville eine neue Konferenz über die Geschichte unserer Region anbieten zu können:

Camp retranché de Toul (1871-1914) Das System der Forts Seré de Rivières im Toulois

Von Herrn Jean-Pierre Couteau, Geschichtslehrer im Ruhestand.

Eintritt frei.

Italiano :

Il Foyer Rural de Tantonville, in collaborazione con la Communauté de Commune du Pays du Saintois e con il sostegno del comune di Tantonville, è lieto di proporvi una nuova conferenza sulla storia della nostra regione:

Il campo trincerato di Toul (1871-1914): Il sistema di fortezze del Seré de Rivières nella regione del Toulois

A cura di Jean-Pierre Couteau, insegnante di storia in pensione.

Ingresso libero.

Espanol :

El Foyer Rural de Tantonville, en colaboración con la Communauté de Commune du Pays du Saintois y con el apoyo de la comuna de Tantonville, se complace en ofrecerle una nueva conferencia sobre la historia de nuestra región:

El campo atrincherado de Toul (1871-1914): El sistema de fuertes de Seré de Rivières en la región de Toulois

A cargo del Sr. Jean-Pierre Couteau, profesor de historia jubilado.

Entrada gratuita.

