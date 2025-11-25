CONFERENCE-CAMUS SA VIE, SON OEUVRE Canet-en-Roussillon

CONFERENCE-CAMUS SA VIE, SON OEUVRE Canet-en-Roussillon mardi 25 novembre 2025.

CONFERENCE-CAMUS SA VIE, SON OEUVRE

Avenue Guy Drut Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:30:00

fin : 2025-11-25 19:30:00

Date(s) :

2025-11-25

« Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l’ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté si elle n’est pas éclairée. » La Peste Albert Camus

.

Avenue Guy Drut Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie gamtroussillon@gmail.com

English :

« The evil that is in the world almost always comes from ignorance, and goodwill can do as much damage as wickedness if it is not enlightened. » The Plague: Albert Camus

German :

« Das Böse in der Welt kommt fast immer aus Unwissenheit, und der gute Wille kann genauso viel Schaden anrichten wie die Bosheit, wenn er nicht aufgeklärt wird. » Die Pest: Albert Camus

Italiano :

« Il male che c’è nel mondo deriva quasi sempre dall’ignoranza, e la buona volontà può fare danni quanto la cattiveria se non è illuminata » La peste: Albert Camus

Espanol :

« El mal que hay en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad puede hacer tanto daño como la maldad si no está iluminada » La peste: Albert Camus

L’événement CONFERENCE-CAMUS SA VIE, SON OEUVRE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-11 par MAIRIE CANET