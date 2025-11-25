CONFERENCE-CAMUS SA VIE, SON OEUVRE Canet-en-Roussillon
CONFERENCE-CAMUS SA VIE, SON OEUVRE Canet-en-Roussillon mardi 25 novembre 2025.
CONFERENCE-CAMUS SA VIE, SON OEUVRE
Avenue Guy Drut Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25 19:30:00
Date(s) :
2025-11-25
« Le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l’ignorance, et la bonne volonté peut faire autant de dégâts que la méchanceté si elle n’est pas éclairée. » La Peste Albert Camus
.
Avenue Guy Drut Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie gamtroussillon@gmail.com
English :
« The evil that is in the world almost always comes from ignorance, and goodwill can do as much damage as wickedness if it is not enlightened. » The Plague: Albert Camus
German :
« Das Böse in der Welt kommt fast immer aus Unwissenheit, und der gute Wille kann genauso viel Schaden anrichten wie die Bosheit, wenn er nicht aufgeklärt wird. » Die Pest: Albert Camus
Italiano :
« Il male che c’è nel mondo deriva quasi sempre dall’ignoranza, e la buona volontà può fare danni quanto la cattiveria se non è illuminata » La peste: Albert Camus
Espanol :
« El mal que hay en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad puede hacer tanto daño como la maldad si no está iluminada » La peste: Albert Camus
L’événement CONFERENCE-CAMUS SA VIE, SON OEUVRE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-11 par MAIRIE CANET