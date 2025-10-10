Conférence Cancer du sein et travail de nuit Salle du Casino Thionville

Conférence Cancer du sein et travail de nuit Salle du Casino Thionville vendredi 10 octobre 2025.

Conférence Cancer du sein et travail de nuit

Salle du Casino 43 Rue de Paris Thionville Moselle

Conférence proposée par l’Association franco-africaine de Moselle (Afam) dans le cadre d’octobre rose. Animée par le Dr Lucien Privet, médecin-conseil référent et membre du comité de liaison pour l’amélioration des conditions de travail.

Inscription conseillée.Tout public

Salle du Casino 43 Rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est afamthionville@gmail.com

English :

Conference organized by the Association franco-africaine de Moselle (Afam) as part of the October rose campaign. Hosted by Dr Lucien Privet, consultant physician and member of the Comité de Liaison pour l’Amélioration des Conditions de Travail.

Registration recommended.

German :

Von der Association franco-africaine de Moselle (Afam) im Rahmen des rosafarbenen Oktobers angebotene Konferenz. Moderiert von Dr. Lucien Privet, Vertrauensarzt und Mitglied des Verbindungsausschusses für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen.

Anmeldung empfohlen.

Italiano :

Conferenza organizzata dall’Association franco-africaine de Moselle (Afam) nell’ambito della campagna Ottobre rosa. Ospite il dottor Lucien Privet, medico consulente e membro del comitato di collegamento per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Si raccomanda l’iscrizione.

Espanol :

Conferencia organizada por la Association franco-africaine de Moselle (Afam) en el marco de la campaña Octubre rosa. A cargo del Dr. Lucien Privet, médico asesor y miembro del comité de enlace para la mejora de las condiciones laborales.

Inscripción recomendada.

