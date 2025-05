Conférence Cap sur le fluvial – Terminal de la Citadelle Le Havre, 5 juin 2025 18:00, Le Havre.

Début : 2025-06-05 18:00:00

fin : 2025-06-05 19:30:00

2025-06-05

Silencieux, discret, souvent ignoré… et pourtant, le transport fluvial pourrait bien s’imposer comme l’un des grands gagnants de la transition écologique. Le temps d’une soirée, Le Havre Port Center vous invite à porter un nouveau regard sur nos fleuves, ces artères trop longtemps sous-exploitées, qui retrouvent aujourd’hui leur place dans les réflexions autour d’un transport plus propre, plus fluide et plus durable.

Cette table ronde, en écho à l’exposition « Amers Remarquables », réunira des experts du secteur fluvial pour mieux comprendre ce mode de transport millénaire, son fonctionnement, ses forces et ses défis.

Pourquoi la voie d’eau peine-t-elle encore à rivaliser avec la route ou le rail ? Comment les bateaux de commerce circulent-ils sur les fleuves ? Quels métiers structurent cet écosystème ? Et surtout le fluvial peut-il redevenir un pilier de notre logistique, dans un contexte d’urgence climatique ?

Durant cette rencontre, nous parlerons d’écluses, de marnage, de ponts mobiles, de trafic en temps réel, mais aussi de vies de bateliers, de choix de carrière et d’avenir industriel. Nous entrerons dans les coulisses d’un univers peu connu, pourtant vital pour une meilleure répartition des flux de marchandises à l’échelle nationale et européenne. Journaliste et médiateur, Laurent Lemaire orchestrera les échanges avec clarté et convivialité.

Intervenants

– Olivier Burel Chef de Projets Innovation, Direction Territoriale de la Seine et de la Loire aval, Voies Navigables de France (VNF) Juriste de formation devenu expert logistique, il travaille aujourd’hui au développement d’un réseau fluvial plus stratégique, plus durable et mieux connecté au reste du territoire.

– Steve Labeylie Responsable des relations institutionnelles, Sogestran/CFT Ingénieur et manager, il connaît la réalité du fret fluvial dans ses dimensions industrielles, politiques et humaines en plus d’être actif dans plusieurs réseaux professionnels.

– Sandro Amand –Responsable exploitation SLOP NORMANDIE et Pilote Fluvio-Maritime, CARGO RIVER Acteur de terrain, il partagera son vécu à bord, entre contraintes quotidiennes, passion du métier et regard lucide sur l’évolution du secteur.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Durée 1h30 Accès gratuit, sur réservation obligatoire.

Terminal de la Citadelle Le Havre Port Center

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

English : Conférence Cap sur le fluvial

Silent, discreet, often ignored… and yet, river transport could well become one of the great winners of the ecological transition. For one evening, Le Havre Port Center invites you to take a fresh look at our rivers arteries that have been under-exploited for too long, but which are now finding their place in the debate on cleaner, smoother, more sustainable transport.

This round-table discussion, echoing the « Amers Remarquables » exhibition, will bring together experts from the river sector to better understand this age-old mode of transport, its workings, its strengths and its challenges.

Why is waterway transport still struggling to compete with road and rail? How do merchant ships travel on rivers? What professions make up this ecosystem? And above all: can river transport once again become a pillar of our logistics, against a backdrop of urgent climate change?

During this meeting, we’ll talk about locks, tidal ranges, movable bridges and real-time traffic, as well as the lives of boatmen, career choices and the future of industry. We?ll take a behind-the-scenes look at a little-known world that is vital to a better distribution of goods flows on a national and European scale. Journalist and mediator Laurent Lemaire will orchestrate the exchanges with clarity and conviviality.

Speakers

– Olivier Burel ? Innovation Project Manager, Direction Territoriale de la Seine et de la Loire aval, Voies Navigables de France (VNF) Trained as a lawyer turned logistics expert, he is currently working on the development of a more strategic, sustainable river network, better connected to the rest of the country.

– Steve Labeylie ? Head of Institutional Relations, Sogestran/CFT: Engineer and manager, he is familiar with the industrial, political and human dimensions of river freight transport, and is active in a number of professional networks.

– Sandro Amand, SLOP NORMANDIE Operations Manager and Fluvio-Maritime Pilot, CARGO RIVER: A hands-on player, he will share his experiences on board, between daily constraints, a passion for the job and a lucid view of the sector?s evolution.

Meeting point Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Duration: 1h30 Free admission, reservation required.

German :

Leise, unauffällig, oft ignoriert… und doch könnte sich die Binnenschifffahrt als einer der großen Gewinner des ökologischen Wandels durchsetzen. Einen Abend lang lädt Sie das Le Havre Port Center ein, einen neuen Blick auf unsere Flüsse zu werfen, diese viel zu lange zu wenig genutzten Verkehrsadern, die heute wieder ihren Platz in den Überlegungen rund um einen saubereren, flüssigeren und nachhaltigeren Transport finden.

In diesem Rundtischgespräch, das an die Ausstellung « Amers Remarquables » (Bemerkenswerte Bitterstoffe) anknüpft, werden Experten aus dem Flusssektor zusammenkommen, um diese jahrtausendealte Transportart, ihre Funktionsweise, ihre Stärken und ihre Herausforderungen besser zu verstehen.

Warum hat die Wasserstraße immer noch Schwierigkeiten, mit der Straße oder der Schiene zu konkurrieren? Wie verkehren die Handelsschiffe auf den Flüssen? Welche Berufe strukturieren dieses Ökosystem? Und vor allem: Kann die Binnenschifffahrt angesichts des Klimawandels wieder zu einem Eckpfeiler unserer Logistik werden?

Bei diesem Treffen werden wir über Schleusen, Ebbe und Flut, bewegliche Brücken und Echtzeitverkehr sprechen, aber auch über das Leben der Binnenschiffer, ihre Berufswahl und die Zukunft der Industrie. Wir blicken hinter die Kulissen eines wenig bekannten Universums, das jedoch für eine bessere Verteilung der Warenströme auf nationaler und europäischer Ebene von entscheidender Bedeutung ist. Der Journalist und Mediator Laurent Lemaire wird die Gespräche mit Klarheit und Freundlichkeit leiten.

Redner

– Olivier Burel ? Chef de Projets Innovation, Direction Territoriale de la Seine et de la Loire aval, Voies Navigables de France (VNF) Der ausgebildete Jurist, der zum Logistikexperten wurde, arbeitet heute an der Entwicklung eines strategischeren, nachhaltigeren und besser an den Rest des Landes angebundenen Flussnetzes.

– Steve Labeylie ? Leiter der institutionellen Beziehungen, Sogestran/CFT: Als Ingenieur und Manager kennt er die Realität der Binnenschifffahrt in ihren industriellen, politischen und menschlichen Dimensionen und ist in mehreren professionellen Netzwerken aktiv.

– Sandro Amand Betriebsleiter SLOP NORMANDIE und Lotse für den Seeverkehr, CARGO RIVER: Er ist ein Praktiker, der seine Erfahrungen an Bord mit Ihnen teilen wird, zwischen täglichen Belastungen, Leidenschaft für den Beruf und einem klaren Blick auf die Entwicklung des Sektors.

Treffpunkt: Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Dauer: 1,5 Stunden Kostenloser Zugang, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Silenzioso, discreto, spesso ignorato… eppure il trasporto fluviale potrebbe essere uno dei grandi vincitori della transizione ecologica. Nel corso di una serata, il Le Havre Port Center vi invita a dare un nuovo sguardo ai nostri fiumi, arterie troppo a lungo sottoutilizzate, ma che ora trovano spazio nel dibattito su un trasporto più pulito, fluido e sostenibile.

Questa tavola rotonda, che fa eco alla mostra « Amers Remarquables », riunirà esperti del settore fluviale per farvi comprendere meglio questo antico modo di trasporto, il suo funzionamento, i suoi punti di forza e le sue sfide.

Perché le vie d’acqua fanno ancora fatica a competere con la strada e la ferrovia? Come viaggiano le navi mercantili sui fiumi? Quali professioni compongono questo ecosistema? E soprattutto: può il trasporto fluviale tornare a essere un pilastro della nostra logistica, in un contesto di urgenti cambiamenti climatici?

Durante l’incontro si parlerà di chiuse, livelli dell’acqua, ponti mobili e traffico in tempo reale, ma anche di vita dei battellieri, scelte professionali e futuro dell’industria. Andremo dietro le quinte di un mondo poco conosciuto, ma fondamentale per una migliore distribuzione dei flussi di merci su scala nazionale ed europea. Il giornalista e mediatore Laurent Lemaire orchestrerà le discussioni con chiarezza e convivialità.

Relatori:

– Olivier Burel ? Responsabile dei progetti di innovazione, Divisione Downstream Senna e Loira, Voies Navigables de France (VNF): Avvocato di formazione, esperto di logistica, si occupa ora dello sviluppo di una rete fluviale più strategica e sostenibile, meglio collegata al resto del Paese.

– Steve Labeylie? Responsabile delle Relazioni Istituzionali, Sogestran/CFT: ingegnere e manager, conosce le dimensioni industriali, politiche e umane del trasporto merci per vie navigabili interne, oltre a essere attivo in diverse reti professionali.

– Sandro Amand, Direttore operativo di SLOP NORMANDIE e Pilota fluvio-marittimo di CARGO RIVER: un attore attivo, che condividerà le sue esperienze a bordo, combinando vincoli quotidiani, passione per il lavoro e una visione chiara dell’evoluzione del settore.

Punto d’incontro: Centro portuale di Le Havre Terminal de la Citadelle.

Durata: 1h30 Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Silencioso, discreto, a menudo ignorado… y, sin embargo, el transporte fluvial podría ser uno de los grandes triunfadores de la transición ecológica. A lo largo de una velada, Le Havre Port Center le invita a echar un nuevo vistazo a nuestros ríos, arterias infraexplotadas durante demasiado tiempo, pero que ahora encuentran su lugar en el debate sobre un transporte más limpio, fluido y sostenible.

Esta mesa redonda, que se hace eco de la exposición « Amers Remarquables », reunirá a expertos del sector fluvial para hacerle comprender mejor este modo de transporte milenario, su funcionamiento, sus puntos fuertes y sus retos.

¿Por qué las vías navegables siguen luchando por competir con la carretera y el ferrocarril? ¿Cómo viajan los buques mercantes por los ríos? ¿Qué profesiones componen este ecosistema? Y sobre todo: ¿puede el transporte fluvial volver a ser un pilar de nuestra logística, en un contexto de urgente cambio climático?

Durante este encuentro hablaremos de esclusas, niveles de agua, puentes móviles y tráfico en tiempo real, así como de la vida de los barqueros, las opciones profesionales y el futuro de la industria. Nos adentraremos entre bastidores en un mundo poco conocido pero vital para una mejor distribución de los flujos de mercancías a escala nacional y europea. El periodista y mediador Laurent Lemaire orquestará los debates con claridad y cordialidad.

Oradores:

– Olivier Burel ? Jefe de Proyectos de Innovación, División de Sena y Loira Aguas abajo, Voies Navigables de France (VNF) Jurista de formación reconvertido en experto en logística, trabaja actualmente en el desarrollo de una red fluvial más estratégica, sostenible y mejor conectada con el resto del país.

– Steve Labeylie ? Jefe de Relaciones Institucionales, Sogestran/CFT: Ingeniero y gestor, conoce las dimensiones industriales, políticas y humanas del transporte fluvial de mercancías, además de participar activamente en varias redes profesionales.

– Sandro Amand, Director de Explotación de SLOP NORMANDIE y Piloto Fluvio-Marítimo de CARGO RIVER: actor práctico, compartirá sus experiencias a bordo, combinando las obligaciones cotidianas, la pasión por el oficio y una visión lúcida de la evolución del sector.

Punto de encuentro: Centro portuario de Le Havre Terminal de la Citadelle.

Duración: 1h30 Entrada gratuita, imprescindible reservar.

