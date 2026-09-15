Conférence : Cap sur le Vendée Globe ! Cité de l’Océan Biarritz
mardi 15 septembre 2026 · Cité de l'Océan · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Conférence : Cap sur le Vendée Globe !
Cité de l’Océan 1 Avenue de la Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 19:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
La Cité de l’Océan accueille Jean-Baptiste Daramy, skipper originaire de Saint-Jean-de-Luz, pour une rencontre autour de son projet de campagne de course au large, incluant la Route du Rhum 2026 et le Vendée Globe 2028.
Avec 56 000 milles parcourus et 9 transatlantiques, dont 7 en course, le marin partagera les coulisses de sa préparation : performance, préparation mentale, vie en mer et rôle de son équipe technique.
La conférence sera suivie d’un moment d’échange avec le skipper. .
Cité de l’Océan 1 Avenue de la Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Conférence : Cap sur le Vendée Globe !
L’événement Conférence : Cap sur le Vendée Globe ! Biarritz a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Biarritz
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