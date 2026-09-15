Conférence : Cap sur le Vendée Globe ! Cité de l’Océan Biarritz

Informations pratiques

Biarritz

Conférence : Cap sur le Vendée Globe !

Cité de l’Océan 1 Avenue de la Plage Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 19:00:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

La Cité de l’Océan accueille Jean-Baptiste Daramy, skipper originaire de Saint-Jean-de-Luz, pour une rencontre autour de son projet de campagne de course au large, incluant la Route du Rhum 2026 et le Vendée Globe 2028.

Avec 56 000 milles parcourus et 9 transatlantiques, dont 7 en course, le marin partagera les coulisses de sa préparation : performance, préparation mentale, vie en mer et rôle de son équipe technique.

La conférence sera suivie d’un moment d’échange avec le skipper. .

Cité de l’Océan 1 Avenue de la Plage Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Conférence : Cap sur le Vendée Globe !

L’événement Conférence : Cap sur le Vendée Globe ! Biarritz a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Biarritz