[Conférence] Carbon-Blanc : naissances et renaissances, Cinéma – Pôle culturel Favols, Carbon-Blanc

Informations pratiques

[Conférence] Carbon-Blanc : naissances et renaissances Samedi 19 septembre, 18h30 Cinéma – Pôle culturel Favols Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Avant de devenir la ville que nous connaissons aujourd’hui, Carbon-Blanc a connu de nombreuses transformations et conserve encore quelques secrets.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette conférence vous invite à parcourir plusieurs siècles d’histoire locale. Elle reviendra sur les grandes étapes qui ont façonné la naissance, l’évolution et le développement de la commune, offrant un éclairage passionnant sur son identité.

Cinéma – Pôle culturel Favols Av. André Vignau Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557776886 https://www.carbon-blanc.fr/

Avant d’être la ville que nous connaissons aujourd’hui, Carbon-Blanc a connu bien des naissances, des transformations… et quelques secrets. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, dans…

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