Conférence Carl Maria Von Weber (1786-1826), l’âme romantique

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Début : 2026-01-27 14:00:00

fin : 2026-01-28

2026-01-27 2026-01-28

Connu pour être le père de l’opéra romantique, von Weber éclaire l’esprit de ce mouvement culturel. Présentée par Jean-Pierre Michy

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr

Known as the father of Romantic opera, von Weber sheds light on the spirit of this cultural movement. Presented by Jean-Pierre Michy

