Conférence Carl Maria Von Weber (1786-1826), l’âme romantique Conservatoire André Messager Montluçon
Conférence Carl Maria Von Weber (1786-1826), l’âme romantique Conservatoire André Messager Montluçon mardi 27 janvier 2026.
Conférence Carl Maria Von Weber (1786-1826), l’âme romantique
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27 14:00:00
fin : 2026-01-28
Date(s) :
2026-01-27 2026-01-28
Connu pour être le père de l’opéra romantique, von Weber éclaire l’esprit de ce mouvement culturel. Présentée par Jean-Pierre Michy
.
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 30 conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Known as the father of Romantic opera, von Weber sheds light on the spirit of this cultural movement. Presented by Jean-Pierre Michy
L’événement Conférence Carl Maria Von Weber (1786-1826), l’âme romantique Montluçon a été mis à jour le 2026-01-12 par Montluçon Tourisme