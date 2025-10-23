Conférence « Carnet de voyage à la découverte de la Namibie » Brioude

Conférence « Carnet de voyage à la découverte de la Namibie » Brioude jeudi 23 octobre 2025.

Conférence « Carnet de voyage à la découverte de la Namibie »

halle aux grains Brioude Haute-Loire

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 16:30:00

2025-10-23

Conférence de l’Université pour Tous, animée par Danielle BRESSOT-PERRIN, professeur agrégée d’Histoire-Géographie.

Ouverte à tous les publics.

halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com

English :

Conference organized by the Université pour Tous, led by Danielle BRESSOT-PERRIN, Professor of History and Geography.

Open to all.

German :

Konferenz der Université pour Tous, geleitet von Danielle BRESSOT-PERRIN, professeurs agrégée d’Histoire-Géographie.

Offen für alle Zuschauer.

Italiano :

Conferenza organizzata dall’Université pour Tous, guidata da Danielle BRESSOT-PERRIN, docente di storia e geografia.

Aperta a tutti.

Espanol :

Conferencia organizada por la Université pour Tous, dirigida por Danielle BRESSOT-PERRIN, catedrática de Historia y Geografía.

Abierto a todos.

