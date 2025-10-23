Conférence « Carnet de voyage à la découverte de la Namibie » Brioude
Conférence « Carnet de voyage à la découverte de la Namibie » Brioude jeudi 23 octobre 2025.
Conférence « Carnet de voyage à la découverte de la Namibie »
halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-10-23 16:30:00
Date(s) :
2025-10-23
Conférence de l’Université pour Tous, animée par Danielle BRESSOT-PERRIN, professeur agrégée d’Histoire-Géographie.
Ouverte à tous les publics.
.
halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 92 90 upt.brioude@gmail.com
English :
Conference organized by the Université pour Tous, led by Danielle BRESSOT-PERRIN, Professor of History and Geography.
Open to all.
German :
Konferenz der Université pour Tous, geleitet von Danielle BRESSOT-PERRIN, professeurs agrégée d’Histoire-Géographie.
Offen für alle Zuschauer.
Italiano :
Conferenza organizzata dall’Université pour Tous, guidata da Danielle BRESSOT-PERRIN, docente di storia e geografia.
Aperta a tutti.
Espanol :
Conferencia organizada por la Université pour Tous, dirigida por Danielle BRESSOT-PERRIN, catedrática de Historia y Geografía.
Abierto a todos.
L’événement Conférence « Carnet de voyage à la découverte de la Namibie » Brioude a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne