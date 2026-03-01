Conférence Carnet de voyage d’un séjour en Ouzbekistan Rue du lavoir Haut-Bocage
Conférence Carnet de voyage d’un séjour en Ouzbekistan Rue du lavoir Haut-Bocage vendredi 20 mars 2026.
Conférence Carnet de voyage d’un séjour en Ouzbekistan
Rue du lavoir Maillet Haut-Bocage Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Isabelle et Pascal Coucaud ont été séduit par ce pays qu’ils ont visité récemment. Entre histoire et architecture riches et vie quotidienne de cette contrée d’Asie Centrale, ils vous proposent de vous emmener en voyage.
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Rue du lavoir Maillet Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 30 24
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English :
Isabelle and Pascal Coucaud were recently seduced by this country. Between the rich history and architecture and the daily life of this Central Asian country, they offer to take you on a journey.
L’événement Conférence Carnet de voyage d’un séjour en Ouzbekistan Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme