Conférence Carnet de voyage d’un séjour en Ouzbekistan Rue du lavoir Haut-Bocage

Conférence Carnet de voyage d’un séjour en Ouzbekistan

Rue du lavoir Maillet Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Isabelle et Pascal Coucaud ont été séduit par ce pays qu’ils ont visité récemment. Entre histoire et architecture riches et vie quotidienne de cette contrée d’Asie Centrale, ils vous proposent de vous emmener en voyage.

.

Rue du lavoir Maillet Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 30 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isabelle and Pascal Coucaud were recently seduced by this country. Between the rich history and architecture and the daily life of this Central Asian country, they offer to take you on a journey.

L’événement Conférence Carnet de voyage d’un séjour en Ouzbekistan Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-03-14 par Montluçon Tourisme